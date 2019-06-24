لطلاب الأدبي.. أجندة لن يخرج عنها امتحان الجغرافيا الأربعاء



يخوض طلاب شعبة الأدبي امتحان الجغرافيا الاربعاء المقبل، ويقدم المعلم عمرو عاطف أجندة للطلاب، وكشف فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" عن ١٦ نقطة قال إن الامتحان لن يخرج عنها وهي:

١. علماء الجغرافيا السياسية

٢. دورالتقنيات الحديثة في الجغرافيا السياسية والحدود السياسية

٣. المقارنة بين الدولة الكونفدرالية والفيدرالية من حيث وظائف السلطة المحلية

٤. أشكال الدول.

٥. النظم السياسية ف الدولة

٦. المقارنة بين التخوم والحدود

٧. أنواع الحدود البحرية والفلكية

٨. المشكلات السياسية خاصة كشمير.

٩. مشكلة ليبيا وتونس.

١٠. أهداف الأحلاف العسكرية والتكتلات الاقتصادية.

١١. مؤسسات الاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجي.

١٢. الأثر الدولي والإقليمي لحلف الناتو.

١٣. المقارنة بين عصبة الأمم والأمم المتحدة.

١٤. أهداف النظام العالمى.

١٥. خصائص النظام العالمى.

١٦. خريطة العالم وأفريقيا ورسمة المناطق المائية وخريطة ليبيا وتونس وخريطة مصر والوطن العربى.