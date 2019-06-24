نائب وزير الخارجية الروسى يدين العقوبات الأمريكية على إيران

أدان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، العقوبات الجديدة التي من المقرر أن تفرضها الولايات المتحدة على إيران اليوم الإثنين.



وقال نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريح صحفي اليوم الإثنين: "إن الولايات المتحدة لا توجد لديها اقتراحات محددة لبدء مفاوضات مع إيران، وإنها بدلا من ذلك تفرض عقوبات جديدة على طهران"، مضيفا أنه "يتعين أن ننتظر ونرى ما سيتم إعلانه من عقوبات جديدة".



وأكد ريابكوف، أن مزيدا من التعقيد يحدث حاليا في الظروف الاقتصادية والتجارية لإيران، لافتا إلى أن "كل هذا أمر خطير للغاية ويتعارض مع النهج، الذي تؤيده بلاده باستمرار"، معلنا إدانة موسكو هذا النوع من السياسة الأمريكية.