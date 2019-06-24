تراجع عدد تعاطى الموظفين بالحكومة إلى 2%

كشف عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن وجود تراجع كبير فى نسبة تعاطي الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من 8% إلى 2%، وذلك منذ انطلاق الحملة فى مارس الماضي وحتى الآن، مشيرا إلى أنه مردود إيجابي للحملة القومية التى أطلقتها الوزارة بناء على تعليمات رئيس الجمهورية.



وأضاف عثمان، فى تصريحات لـ "الدستور"، أنه تم الكشف على العاملين والموظفين فى 16 وزارة، موضحًا أنه لن يتم الإعلان عن الوزارات حفاظًا على العاملين بهم، مشيرا إلى أنه جارٍ تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الوزارات والهيئات التابعة لها فى المحافظات المختلفة، خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التى تقدم خدمات للمواطنين.