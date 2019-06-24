تداول 388 شاحنة بضائع و198 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر، اليوم الاثنين، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة بلغت 388 شاحنة بضائع عامة، و198 سيارة، و31 ألف طن ألومنيوم.



وذكر المركز الإعلامى للهيئة- فى بيان- أن حركة الواردات شملت 31 ألف طن ألومنيوم، و162 شاحنة، و132 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 226 شاحنة بضائع، و66 سيارة، واستقبل ميناء سفاجا أربع سفن: (القاهرة والحرية1 وبوسيدون اكسبريس وAlfaa bulker)، وغادرته السفينتان (أمانة والنوي إكسبريس)، فيما شهد ميناء نويبع وصول السفينتين (إيلة وبريدج).



وفي سياق آخر، استقبل مطار الغردقة الدولي بمحافظة البحر الأحمر، أمس الأحد، أولى رحلات الخطوط الجوية لشركة Level Airlines السويسرية، والقادمة من فيينا، وعلى متنها 210 ركاب.