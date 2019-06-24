القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:04 م

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب
02:59 م

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي
11:35 ص

قبل التصويت.. حسن طلب: جابر عصفور لن يتحمل هزيمة رابعة
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
04:14 م

رسائل السيسي لرئيس موزمبيق

12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

محافظات
الإثنين 24/يونيو/2019 - 11:46 ص

تداول 388 شاحنة بضائع و198 سيارة بموانئ البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2684645

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر، اليوم الاثنين، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة بلغت 388 شاحنة بضائع عامة، و198 سيارة، و31 ألف طن ألومنيوم.

وذكر المركز الإعلامى للهيئة- فى بيان- أن حركة الواردات شملت 31 ألف طن ألومنيوم، و162 شاحنة، و132 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 226 شاحنة بضائع، و66 سيارة، واستقبل ميناء سفاجا أربع سفن: (القاهرة والحرية1 وبوسيدون اكسبريس وAlfaa bulker)، وغادرته السفينتان (أمانة والنوي إكسبريس)، فيما شهد ميناء نويبع وصول السفينتين (إيلة وبريدج).

وفي سياق آخر، استقبل مطار الغردقة الدولي بمحافظة البحر الأحمر، أمس الأحد، أولى رحلات الخطوط الجوية لشركة Level Airlines السويسرية، والقادمة من فيينا، وعلى متنها 210 ركاب.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

القصة الكاملة لقتل عامل لزوجته بدافع الشرف في الإسكندرية

منذ أقل من شهر

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان

منذ أقل من شهر

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)

منذ أقل من شهر

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية

منذ أقل من شهر

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

منذ أقل من شهر

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج

الآن

اليوم.. مدبولى يلتقى مسئولى مرسيدس وبوش فى مستهل زيارته لألمانيا

بومبيو يصل السعودية لحل أزمة إيران

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران اليوم

زلازل تضرب أندونيسيا وإيطاليا واليابان

ads
ads
الأكثر قراءة

طرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

"الملف القضائي الكامل لأبو تريكة".. لماذا تتهمه الدولة بدعم الإرهاب؟

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

أسعار الذهب اليوم الإثنين 24 يونيو 2019

ألبومات الصور

كواليس مباراة الجزائر وكنيا

في 100 صورة.. كواليس الفوز الصعب للمغرب على ناميبيا

سفارة الهند تحتفل باليوم العالمي لليوجا في المنيا (صور)

جماهير المغرب: شكرا مصر على حسن الضيافة (صور)

رياضة

المنتخب الوطني يؤدي تدريباته اليوم بحضور وسائل الإعلام

آخرهم نجم ريال مدريد.. ميلان يلاحق «المغضوب عليهم» في الأندية الأخرى

أول طلب من ساري لرونالدو.. والأخير يوافق

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

طرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

"الملف القضائي الكامل لأبو تريكة".. لماذا تتهمه الدولة بدعم الإرهاب؟

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

أسعار الذهب اليوم الإثنين 24 يونيو 2019

الرئيس نيوز

خلال شهور.. بدء الدراسة في "المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية"

وفاة مدعي عام ولاية أمهرة الإثيوبية متأثرا بجراحه

شكري: مشاركة مصر في "مؤتمر المنامة" لتقييم الوضع فقط

"نهايته اقتربت".. برلمانيون يعلقون على هزيمة أردوغان في إسطنبول

6 حالات إيجابية فى تحليل المخدارت بين العاملين بوزارة الرى

كشكول

نموذج إجابة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2019

عبد الحكم: إعادة امتحانات بوكليت الثانوية "الاحتياطية" من مراكز توزيع الأسئلة للمطبعة

اليوم.. بدء تصحيح العينة العشوائية للأحياء بكنترولات الثانوية العامة

"الوادي الجديد" تنظم قوافل للإرشاد النفسي بقرى الخارجة

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية ينتهون من أداء "التفسير"

الأمصار

بوريس جونسون يواجه انتقادات بسبب "صديقته"

الكويت توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء بعثة له في البلاد

نيمار يحدد مصيره برسالة "واتسآب"

"التهاب الدماغ" يودي بحياة 146 طفلا في ولاية بيهار الهندية

الدفاع الجزائرية: إرهابي مطلوب يسلم نفسه للسلطات

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

جورجيا تخسر أكثر من 150 ألف سائح روسي هذا الموسم

43.3 سنة متوسط السن عند امتلاك أول منزل في كوريا الجنوبية

أسد بحر عدواني يهاجم فتاة في أمريكا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

تسجيل إصابة جديدة بحمى الخنازير الإفريقية شمال غربى الصين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎