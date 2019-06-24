عباس عراقجي: أوروبا غير مستعدة للحفاظ على الاتفاق النووي

أرجع مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشئون السياسية، عباس عراقجي، اليوم الاثنين، سبب تقليص إيران التزاماتها تجاه الاتفاق النووي إلى غياب الإدارة السياسية، فيما أشار إلى أن أوروبا غير مستعدة لدفع أدنى ثمن للحفاظ على هذا الاتفاق الذي أبرم بين طهران والدول الـ6 الكبرى في 2015، وانسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العام الماضي.



وحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال عراقجي إن قرار خفض إيران تعهداتها قرار وطني ولا يمكن العودة عنه.



وأضاف: لقد أصبحنا على قناعة بأن عدم التزام أوروبا بتعهداتها في الاتفاق النووي لا يعود إلى العجز بل لعدم وجود الإرادة السياسية، إذ إنها ليست على استعداد لتسديد أدنى ثمن للحفاظ على الاتفاق، فالشركات الأوروبية لا تتجرأ على تجاوز أوامر الخزانة الأميركية، وذلك يعني عدم سيادة أوروبا حتى في داخل حدودها.



يشار إلى أن الاتفاق النووي هو صفقة أبرمت في عام 2015، وتم تنفيذها في عام 2016 بشكل رسمي، بين القوى الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، إلى أن انسحبت واشنطن من الصفقة النووية في العام الماضي، بعدما وصفها الرئيس الأمريكي بأنها الصفقة الأسوأ في التاريخ الأمريكي.



يشار إلى أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي كان بمثابة الشرارة التي ساعدت في تصاعد التوترات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.