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الإثنين 24/يونيو/2019 - 11:42 ص

خطة "قطاع الأعمال" لوقف نزيف خسائر "الحديد والصلب"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أسامة الشندويلي
dostor.org/2684638


تنتظر وزارة قطاع الأعمال العام حسم ملف "الحديد والصلب" إحدي الشركات التابعة لها عبر التوصيات التي تم رفعها لمجلس الوزراء عقب تشكيل لجنة رأسها المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق.

تعاني شركة الحديد والصلب المصرية من خسائر فادحة نتيجة الاهمال في تطوير المعدات والعمالة الفنية خلال العهود السابقة، والتي وصلت في السابق الي 750 مليون جنيها، وبلغت خلال 9 شهور من العام المالي 20182019 نحو 531 مليون جنيها وفقا لما أعلنته الشركة في افصاح سابق للبورصة المصرية، فيما بلغت المديونيات نحو أكثر من 4 مليارت جنيه لأكثر من جهة حكومية.

قالت وزارة وزارة قطاع الأعمال العام إن الموقف النهائي في تطوير "الحديد والصلب" إحدى شركات "القابضة للصناعات المعدنية" يعود لمجلس الوزراء رافضة الإفصاح عن التوصيات التي تم رفعها.

أضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات للدستور أن الوزارة رفعت عبر اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء التوصيات الخاصة بموقف "الحديد والصلب" مشيرا إلي أن الاعلان عن الموقف النهائي للشركة لدي مجلس الوزراء.

في تصريحات سابقة لوزير قطاع الأعمال العام أعلن عن خطته للتعامل مع الشركات الخاسرة مشيرا إلي أنه كان يوجد لديه 26 شركة بلغت خسائرها 90% من حجم خسائر الشركات التي بلغت 48 شركة.

أوضح الوزير أن التعامل مع الشركات الأكثر خسارة يشمل تطوير كلي أو جزئي بينما يكون القرار الأخير في التعامل مع الشركات الأكثر خسارة هو الاغلاق، مثلما حدث مع الشركة القومية للأسمنت لوقف نزيف الخسائر.

تسعي وزارة قطاع الأعمال العام إلي تنفيذ خطتها في تطوير المصانع والشركات الخاسرة، ودعت شركة الحديد والصلب المستثمرين للشراكة في التطوير والإيراد من خلال مناقصة عالمية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويا، في حين لم تتقدم سوى شركة واحدة بعرض مخالف لشروط المناقصة ما استدعى رفضه وفقا لما تم الاعلان عنه.


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