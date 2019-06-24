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الإثنين 24/يونيو/2019 - 10:35 ص

غدا.. انطلاق مباريات المجموعة الـ6 بأمم أفريقيا على استاد الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2684491

تنطلق على استاد الإسماعيلية، غدا الثلاثاء، مباريات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية الـ32 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراتان بالمجموعة على استاد الإسماعيلية، المباراة الأولى ستجمع بين الكاميرون، وغينيا بيساو، في تمام الساعة السابعة مساء، فيما تقام المباراة الثانية بين منتخبي غانا وبنين في تمام العاشرة مساء.

ويستهل المنتخب الكاميروني، رحلة الدفاع عن لقبه القاري بمباراة غينيا بيساو التي تعد عنصر تفاؤل للمنتخب الكاميروني، نظرًا لأن الفريق تقابل مع غينيا بيساو في دور المجموعات بالبطولة الماضية، وحقق عليه الفوز 2-1، في خطوة من خطوات الأسود نحو منصة التتويج باللقب في النسخة الماضية بالجابون.

ومع الفارق الهائل في الخبرة والتاريخ والإمكانيات، تبدو فرصة الأسود جيدة في بدء البطولة بفوز جيد يمثل دفعة معنوية هائلة للاعبين قبل الدخول في مواجهات أكثر صعوبة سواء في المجموعة نفسها، أو في الأدوار الإقصائية.

في المقابل، يعتمد منتخب غينيا بيساو على عنصر المفاجأة في مواجهة خبرة أسود الكاميرون، ويتطلع الفريق لحصد نقطة التعادل على الأقل من مباراة الغد، لتكون وسيلة للمنافسة على أحد مقاعد دور الـ16.

وفي المباراة الأخرى، يبدأ المنتخب الغاني حملته نحو استعادة لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، الغائب عنه منذ 37 عاما، بمباراة أمام منتخب بنين، ويطمح منتخب "النجوم السوداء" لتحقيق انتصار كبير على نظيره البنيني، يوجه من خلاله رسالة إلى جميع منافسيه، بأنه قادم للفوز بالبطولة الحالم بالحصول عليها للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ عام 1982.

في المقابل، يتطلع منتخب بنين، الذي يشارك للمرة الرابعة في تاريخه، إلى تحقيق المفاجأة، بعدما استعد للبطولة بإجراء مباراتين وديتين، حيث تغلب 1 صفر على نظيره الغيني، قبل أن يفوز 3 1 على منتخب موريتانيا.

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