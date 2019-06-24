الأسترالية أشلي بارتي تتصدر تصنيف لاعبات التنس المحترفات

اقتنصت اللاعبة الأسترالية أشلي بارتي صدارة تصنيف لاعبات التنس المحترفات، الصادر اليوم الاثنين، بعد فوزها ببطولة "برمنجهام" للتنس لتطيح باليابانية نعومي أوساكا التي احتفظت بالصدارة في الشهور الأخيرة.



وشهد التصنيف تراجع التشيكية بيترا كفيتوفا مركزا واحدا للترتيب السادس والأوكرانية إيلينا سفيتولينا مركزا واحدا إلى الترتيب الثامن في نسخته الصادرة اليوم.



وتصدرت الأسترالية أشلي بارتي الترتيب برصيد 6540 نقطة، تلتها اليابانية نعومي أوساكا برصيد 6377 نقطة، ثم التشيكية كارولينا بليسكوفا بالمركز الثالث برصيد 5685 نقطة، واحتلت الهولندية كيكي بيرتنز المركز الرابع برصيد 5425 نقطة، بينما حلت الألمانية أنجليك كيربر خامسة برصيد 4685 نقطة.



وجاءت التشيكية بيترا كفيتوفا في المركز السادس برصيد 4555 نقطة، تلتها الرومانية سيمونا هاليب بالمركز السابع برصيد 3963 نقطة، فيما حلت الأوكرانية إلينا سفيتولينا ثامنة برصيد 3868 نقطة، بينما احتلت الأمريكية سلون ستيفنز المركز التاسع برصيد 3682 نقطة، وجاءت البيلاروسية أرينا سابالينكا بالمركز العاشر برصيد 3565 نقطة.