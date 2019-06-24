القنوات الناقلة لمباراة تونس وأنجولا في كأس الأمم الأفريقية

يفتح استاد السويس الجديد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين تونس وأنجولا، اليوم الاثنين 24 يونيو، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019.



يدخل نسور قرطاج هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب المنتخب البوروندي بهدفين مقابل هدف، وذلك في آخر بروفة ودية للمنتخب ضمن إستعدادات الفريق للبطولة الإفريقية، وكان قد تأهل زملاء على معلول رسميًا إلى النهائيات، بعد تصدرهم للمجموعة العاشرة برصيد 15 نقطة والتي كان وصيفها المنتخب المصري، وسيسعى المنتخب التونسي لتحقيق أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة.



تأهل منتخب أنجولا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لحساب المجموعة التاسعة رفقة المنتخب الموريتاني، بعد أن حصد 12 نقطة من ست مواجهات، جمعهم خلال مشواره في التصفيات من أربع انتصارات وهزيمتين، وخاض المنتخب الأنجولي ودية واحدة أمام منتخب غينيا، وحققوا الانتصار بهدفين نظيفين، وسيلاقي أيضًا منتخب جنوب إفريقيا وديًا يوم الأربعاء في ختام استعداداته لكأس الأمم الإفريقية.



القنوات الناقلة لمباراة تونس وأنجولا اليوم بكأس الأمم الإفريقية

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