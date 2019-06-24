نصيحة صامويل إيتو لـ"صلاح" الأبرز في عناوين الصحف البريطانية

تعددت اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة اليوم الإثنين، إذ شملت نصيحة نجم الكاميرون السابق صامويل إيتو لمحمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول ليصبح أفضل لاعب في العالم.



وأبرزت صحيفة (ديلي ميل) نصيحة إيتو لمحمد صلاح تحت عنوان: "إيتو ينصح صلاح بالانتقال لبرشلونة حيث سيكون لديه الإمكانية لأن يصبح أفضل لاعب في العالم".



كما تناولت الصحيفة خطط أوناي إيمري مدرب أرسنال في الانتقالات الصيفية، وكتبت: "إيمري يطالب إدارة أرسنال بزيادة المخصصات المالية من أجل ضم المهاجم ساها نجم كريستال بالاس حيث يطلب ناديه 55 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن خدماته".



فيما أبرزت صحيفة (صن) نصيحة إيتو لصلاح بالانتقال لبرشلونة ليصبح أحد أفضل لاعبي العالم.



وأشارت إلى مطالبة إيمري إدارة "المدفعجية" بتوفير التمويل اللازم لضم ساها نجم كريستال بالاس الذي يعده من أهم أولياته في الانتقالات الصيفية.



من جانبها، ركزت صحيفة (ميرور) على نصيحة إيتو لصلاح بالرحيل عن ليفربول كي يكون أفضل لاعب بالعالم.



وكتبت صحيفة (ديلى ستار) في عنوانها الافتتاحي: "سولسكاير يطالب وودوارد بتوفير 63 مليون جنيه إسترليني لتأمين صفقة برونو فيرنانديز نجم خط وسط سبورتينج لشبونة".

