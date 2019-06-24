يخوض منتخب تونس أولى مبارياته في كأس الأمم الأفريقية عندما يواجه نظيره أنجولا، على استاد السويس الجديد.



تستضيف مصر منافسات كأس الأمم الإفريقية التي انطلقت الجمعة الماضي، والمقرر إقامتها حتى 19 يوليو المقبل، حيث يشارك فيها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية.



يتواجد منتخب تونس فى المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية والتي تضم إلى جواره منتخبات أنجولا ومالي وموريتانيا.



موعد مباراة تونس وأنجولا اليوم بكأس الأمم الأفريقية

يلتقي منتخب تونس نظيره أنجولا في السابعة من مساء اليوم الاثنين، على استاد السويس الجديد، في الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الخامسة.



تنقسم المنتخبات على ست مجموعات، كما يلي:



المجموعة الأولى: مصر والكونغو وأوغندا وزيمبابوى



المجموعة الثانية: نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندى



المجموعة الثالثة: السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا



المجموعة الرابعة: المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا



المجموعة الخامسة: تونس ومالى وموريتانيا وأنجولا



المجموعة السادسة: الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو.