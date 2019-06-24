تراجعات محدودة لبورصة البحرين بمستهل تعاملات اليوم

راجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% خاسرا 0.06 نقطة ليصل إلى مستوى 1455.80 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.



وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات على 4.3 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.2 مليون دينار بحريني.



وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.25%.



وتتاثر سوق المنامة للأوراق المالية بالتحركات التي تواجهها نظيراتها العربية، خاصة السوق السعودى الذى يعد المحرك الرئيسي لبقية أسواق الخليج، والذي يتحكم في تحركتها صعودا وهبوطا، خاصة في ظل التحركات المماثلة لأسعار البترول التى تعد العامل الأبرز في التأثير على عدة قطاعات بمختلف أسواق المال.