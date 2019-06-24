مشجعو الكاميرون ينتظرون عودة الأسود بالكأس

قبل شهور قليلة كان من المقرر أن يخوض المنتخب الكاميروني لكرة القدم رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس أمم أفريقيا على أرضه ووسط جماهيره.



ولكن الفريق سيستهل حملة الدفاع عن لقبه الآن بالمواجهة المرتقبة مع منتخب غينيا بيساو على استاد مدينة الإسماعيلية في مصر بعد نقل البطولة إلى أرض الفراعنة بسبب ضعف الاستعدادات الكاميرونية لاستضافة البطولة.



ورغم هذا، لن يكون نقل البطولة إلى مصر مبررا مقبولا لدى جماهير الكاميرون حال خسر الأسود غير المروضة لقبهم الذي أحرزوه قبل عامين.



ويستهل الأسود رحلة الدفاع عن لقبهم في البطولة غدا بلقاء منتخب غينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم معهما أيضا منتخبي غانا وبنين.



وقال المشجع الشهير للمنتخب الكاميروني نجاندو بيكيت : "أثق بأن المنتخب الكاميروني سيفوز باللقب الأفريقي".



ويرى نجاندو أن التفريط في حق استضافة هذه النسخة كان خطأ فادحا. وأوضح : "نظرا لمنح مصر حق استضافة البطولة بدلا من الكاميرون ، سيفوز المنتخب الكاميروني باللقب ليؤكد للعالم أننا الأقوى".



وكان آلاف من مشجعي المنتخب الكاميروني تجمعوا في مطلع نيسان الماضي بالعاصمة الاقتصادية دوالا لتعلم أناشيد وأغاني جديدة وخطوات رقص جديدة ، وهو تقليد يتبعه مشجعو الكاميرون قبل كل بطولة كبيرة ليظهروا للفريق دعمهم ومساندتهم الكبيرة.



وحرص نجاندو على تقديم هذا الدعم والمساندة للمنتخب الكاميروني على مدار عقود حيث سافر خلف الفريق في أنحاء متفرقة من العالم لتشجيع ومؤازرة اللاعبين في العديد من البطولات. ويستعد نجاندو للسفر إلى مصر حاليا من

أجل نفس الشيء.



وقال نجاندو : "ولدت مع الأسود غير المروضة (المنتخب الكاميروني) .



كان والدي مدربا لكرة القدم. وولدت في أجواء كرة القدم وأعشق هذه اللعبة، أعشق الأسود غير المروضة. هذه هي حياتي".



ولن يستطيع كل مشجعي الأسود السفر إلى مصر بالتأكيد ولكن معظمهم يشجع بطريقته.



ومن بينهم من يحرص على صناعة أدوات وملابس تحمل علم الكاميرون كما يحرص عازف الجيتار الشهير باسم "أبو بكر" على إمتاع الجماهير بعزفه خلال تجمعهم من أجل الاستعداد لمشاهدة المباريات. ويستخدم أبو بكر كلمات

بسيطة في أغانيه تدور حول "الكاميرون ، الأبطال".



ولكن ، هل يستطيع المنتخب الكاميروني تكرار مفاجأة النسخة الماضية والفوز مجددا باللقب ؟



ومن الناحية النظرية ، يمتلك الفريق فرصا معقولة للمنافسة على اللقب.



كما يتمتع الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني للفريق بالثقة في النفس.



وقال سيدورف ، في مؤتمر صحفي للفريق ، : "اخترنا اللاعبين الذين يناسبوننا... عليكم أن تثقوا باختياراتي وتشجعوا الفريق".



ويبدو أن أبرز الغائبين عن قائمة الفريق في هذه البطولة هو حارس المرمى فنسنت أبو بكر الذي لم يتخلص بعد من آثار الإصابة.



ويعتمد سيدورف على لاعبين موهوبين مثل أندري أونانا حارس مرمى أياكس الهولندي وغيريك ماكسيم تشوبو موتينج مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إضافة لعدد من اللاعبين المحترفين في إنجلارا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا.



ويخوض أسود الكاميرون البطولة للمرة الـ 20 . وأحرز الفريق اللقب حتى الآن في خمس نسخ أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017 .

