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الإثنين 24/يونيو/2019 - 10:29 ص

تكاليف المعيشة في ألمانيا أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي

تكاليف المعيشة في
وكالات
dostor.org/2684467

أظهرت البيانات الرسمية أن تكاليف المعيشة في ألمانيا لا تزال أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الاثنين، أن تكاليف المعيشة في ألمانيا ارتفعت العام الماضي بنسبة 3ر4% مقارنة بمتوسط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 28 دولة.

وأشارت البيانات إلى أن تكاليف المعيشة، التي من بينها الإنفاق على المواد الغذائية والسكن والطاقة، تقل عن ألمانيا في معظم الدول المجاورة لها على نحو مباشر، كما تتراجع بوضوح في بولندا والتشيك.

وسجلت الدنمارك أعلى نسبة إنفاق على تكاليف المعيشة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ترتفع الأسعار هناك بنسبة 9ر37% عن متوسط الاتحاد الأوروبي.

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