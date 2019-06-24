حادث تصادم بالصف وتعطل أتوبيس بشارع الهرم

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين في الصف، مما أدى إلى توقف حركة المرور، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة في الصف بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، كما انتقلت سيارة إسعاف ونقلت المصابين إلى المستشفى.



من ناحية أخرى، شهد شارع الهرم تعطل أتوبيس نقل عام بالقرب من منطقة الطالبية في الاتجاه القادم من المريوطية لميدان الجيزة، مما أدى إلى تعطل حركة السير.



وقام رجال المرور بالعمل على تيسير حركة السير للتخفيف من الزحام ولتيسير حركة السير أمام قائدىي المركبات من المواطنين، فيما انتشر أفراد المرور بالإشارات الرئيسية بشارع الهرم لمنع الزحام.