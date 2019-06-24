مقترح جديد بتحديث إستراتيجية السياحة العربية لتواكب المتغيرات

قدمت منظمة السياحة العربية برئاسة الدكتور بندر ال فهيد، مقترح جديد يتضمن مراجعة وتحديث الإستراتيجية العربية للسياحة لتتواكب مع المتغيرات العالمية، على غرار برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضى من البرلمان المصرى.



وكانت وزارة السياحة عرضت برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة خلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية الذي عقد في القاهرة، والذي أشادت به منظمة السياحة العالمية وأوصت بأهميته كنموذج يمكن الاستعانة به وتطبيقه في دول أخرى.



وتم الاتفاق أن توافي الدول العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالملاحظات والمقترحات التي يرونها ليتسنى عرض الإستراتيجية في صيغتها النهائية خلال الاجتماع القادم للمجلس الوزاري العربي للسياحة لإقرارها.



وقال الدكتور بندر ال فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة إنه تم الاتفاق أمس خلال انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي، أن توافي الدول العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالملاحظات والمقترحات التي يرونها ليتسنى عرض الإستراتيجية في صيغتها النهائية خلال الاجتماع القادم للمجلس الوزارى العربي للسياحة لإقرارها، بالإضافة إلى تقرير الاجتماع الأول لفريق عمل متابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية؛ وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية الذي عُقد بمكتبة الإسكندرية في ديسمبر 2018.