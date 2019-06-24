محاكمة مسئولين اثنين بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية

أحالت وزارة العدل مدير عام الشئون القانونية ومدير إدارة القضايا بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للمحاكمة، في القضية رقم 225 لسنة 60 قضائية عليا؛ لاتهامهما بارتكاب مخالفات إدارية وقانونية وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة.



وكشفت التحقيقات، أن محمد عبد اللاه عوض، مدير إدارة القضايا بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال أوامر تقدير الرسوم الواردة عن 75 مطالبة من إدارة المطالبات القضائية بمجلس الدولة بتاريخ 9 مايو 2017.



وتبين من أوراق القضية، أن أماني محمود وصفي، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة لم تتابع ما تم حيال تنفيذ تأشيرتها المؤرخة 11 مايو 2017 بشأن إحالة أوامر تقدير الرسوم الواردة من إدارة المطالبات القضائية بمجلس الدولة مما ترتب عليه عدم التظلم من المبالغ الواردة بتلك المطالبات خلال الأجل القانوني.