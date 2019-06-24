توريد أكثر من 138 ألف طن قمح منذ بداية الموسم بالغربية

قالت محافظة الغربية إنه تم توريد 138 ألفا و679 طن قمح بنسبة من المستهدف منذ بداية موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى 15 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه تم تخطي المستهدف من التوريد بنسبة 106% والبالغة 134 ألفا و963 طنا من إجمالي مساحة القمح المنزرعة هذا العام التى تعادل 134 ألفا و963 فدانا.



وأضافت المحافظة - في بيان اليوم الاثنين- أن اللجنة المشكلة من عضو مديرية التموين وعضو من الرقابة على الصادرات وعضو من الزراعة وأمين الشونة وعضو من جمعية القبانية هى المسئولة عن استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة.



وأكدت، على استمرار تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد من توفير أجولة خيش جديدة ومستعمل 1أو2 مع الالتزام بصرف كافة المستحقات خلال 48 ساعة من عملية التوريد، وذلك في إطار الحرص على توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتجاوز المستهدف وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح، مشيرا إلى متابعة أعمال توريد القمح من خلال غرفة عمليات تنشيط القمح المنعقدة يوميًا بديوان عام المحافظة لرصد أي معوقات وإزالتها على الفور.