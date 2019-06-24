عميد طب المنصورة تتفقد مستشفى الأطفال الجامعي

زارت الدكتورة نسرين صلاح عمر القائم بعمل عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، وكان في استقبالها الدكتور أحمد الرفاعي مدير عام المستشفى؛ لتفقد المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا بالمستشفى تمهيدا لافتتاحها.



وتفقدت "عمر" محطة معالجة مياه الغسيل الكلوي الجديدة وهي الأولى من نوعها في مصر بهذه الكفاءة والقدرة، كما قامت بتفقد التجهيزات الحالية لغرف عمليات الحوادث الجديدة.



وتفقدت عميد طب عملية إحلال وتجديد الدور الثاني بالمستشفى، ويشمل قسم أمراض الدم ووحدة الحساسية والمناعة ووحدة الغدد الصماء والسكر ووحدة القلب، وكذلك جناح الأشعة المقطعية الجديدة بأحدث تكنولوجيا متاحة، إضافة إلى الدور السادس والذي يشمل الحضانات وحديثي الولادة، حيث أشادت بالمجهود المبذول لإنجاز المشروعات الحالية وإخراجها في أفضل صورة لخدمة الأطفال وذويهم.