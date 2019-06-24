تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة بالقمامة في الزيتون

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، الإثنين، بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين بإلقاء جثة سيدة في مكان مخصص للقمامة، واستعجلت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.



كانت النيابة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.



تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الزيتون، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل مقلب قمامة، فانتقل رجال المباحث للمكان وتبين أن الجثة داخل حقيبة وبها عدد من الطعنات، فتم نقل الجثة إلى المستشفى فيما يكثف رجال الأمن من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.



وشكل رجال مباحث القاهرة فريق بحث مكبر للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة تمهيدًا لتفريغها بالإضافة لسؤال شهود العيان حول الواقعة.