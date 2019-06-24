جمال بن العمرى: توقعنا مباراة صعبة أمام كينيا بأمم إفريقيا

قال جمال بن العمري، مدافع المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، إن لاعبي الفريق توقعوا أن يخوضوا مباراة صعبة أمام كينيا، في أولى مواجهاتهم ببطولة كأس أمم إفريقيا.



وأضاف العمري- في تصريح اليوم الإثنين- إن البدايات في البطولات الكبري تكون صعبة بسبب حالة التركيز الشديدة التي تدخل بها كل المنتخبات.



وأوضح أن منتخب بلاده يسير في بطولة أمم إفريقيا خطوة بخطوة، ولا يفكر سوى في المباراة المقبلة التي سيواجه فيها السنغال، وكل شيء يخص التأهل للأدوار الأخرى ليس محل حديث الآن.



وكان منتخب الجزائر قد حقق فوزا مستحقا على نظيره الكيني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.



بهذه النتيجة، يتصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بالتقاسم مع منتخب السنغال، الذي فاز أيضا في وقت سابق اليوم على تنزانيا بثنائية نظيفة، بينما يأتي المنتخبان الكيني والتنزاني في المركزين الثالث والرابع.