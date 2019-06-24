التنمية المحلية: تقديم الدعم للمحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة

قالت وزارة التنمية المحلية، إنها تعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدم للمواطنين، بجانب رغبتها في تطوير البنية التحتية للمحافظات، لافتة إلى تقديمها كامل الدعم لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء لإحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة.



وأكدت الوزارة، خلال لقاء مع إحدي شركات النظافة الخاصة، بديوان عام وزارة التنمية المحلية، ضرورة وجود دراسة علمية لكل خطوات المنظومة والاستفادة من كافة الخبرات في هذا المجال، لضمان إنجاحها وتفادي الأزمات.



وأضافت، أنها تبذل جهودًا كبيرة لدعم البنية الأساسية اللازمة لتفعيل المنظومة موضحًا انه تم تخصيص 400 مليون جنيه لإصلاح المعدات وضمان عدم تعطلها ورفع كفاءة المنظومة.