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رياضة
الإثنين 24/يونيو/2019 - 10:07 ص

الكأس الذهبية: تأهل روتينى للمكسيك إلى ربع النهائى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2684430

ضمن المنتخب المكسيكي تأهلا روتينيا إلى الدور ربع النهائي لبطولة الكأس الذهبية المخصصة لمنتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وذلك بفوزه على ماريتينيك 3-2 الأحد في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى التي ذهبت بطاقتها الثانية لصالح كندا.

وتخطى المنتخب المكسيكي دور المجموعات للمرة الخامسة عشرة من أصل 15 نسخة أقيمت حتى الآن منذ انطلاق البطولة بصيغتها الحالية عام 1991، أي الكأس الذهبية عوضا عن بطولة الكونكاكاف، علما بأن مشواره انتهى عند دور المجموعات مرة واحدة فقط بالصيغتين السابقة والحالية، في النسخة الأولى عام 1963.

وحسم المنتخب المكسيكي، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في الكأس الذهبية (7 آخرها عام 2015 و10 بالمجمل في الصيغتين)، صدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن كندا الثانية التي اكتسحت كوبا 7- صفر، وذلك بإنهائه دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعد الفوز على مارتينيك الأحد في تشارلوت (كارولاينا الشمالية).

وبعد أن أنهى الشوط الأول متقدما بهدف أورييل أنتونا (29) الذي رفع رصيده إلى 4 أهداف، نجح منتخب مارتينيك في إدراك التعادل بعد دقائق معدودة على انطلاق الشوط الثاني عبر كيفن بارزومان (56)، إلا أن رجال المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينيو ردوا بهدفين لراوول خيمينيز (61) وفرناندو نافارو (72)، قبل أن يقلص جوردي ديليم الفارق في الدقائق الأخيرة (84).

ويلتقي المنتخب المكسيكي في الدور ربع النهائي من البطولة التي يقام دورها الأول في الولايات المتحدة وكوستاريكا وجامايكا على أن تكون الأدوار الإقصائية في الولايات المتحدة حصرا، مع ثاني المجموعة الثانية التي تتصدرها كوستاريكا بفارق الأهداف عن هايتي، ولكل منهما ست نقاط قبل مباراتهما الإثنين في الجولة الأخيرة.

وفي حال نجحت المكسيك في تخطي ربع النهائي قد تتواجه مجددا في دور الأربعة مع كندا (فازت على الأخيرة 3-1 في الجولة الثانية) التي حسمت بطاقة المركز الثاني باكتساحها كوبا 7-صفر، بينها ثلاثية لكل من جوناثان ديفيد (3 و71 و77) ولوكاس كافاليني (21 و43 و1+45) الذي أضاع أيضا ركلة جزاء (56)، فيما كان الهدف الآخر من نصيب جونيور هويليت (50).

وتصدر ديفيد، الذي لم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره، ترتيب الهدافين بخمسة أهداف، وبفارق هدف أمام زميله كافاليني والمكسيكي أنتونا.

وكما حال المكسيك، تنتظر كندا نتيجة مباراة قمة المجموعة الثانية بين كوستاريكا وهايتي لمعرفة من سيكون المتصدر منهما لأنها ستواجهه في ربع النهائي يوم السبت على ملعب "أن آر جاي" في هيوستن، والذي يحتضن أيضا مباراة المكسيك في اليوم نفسه، على أن تقام المباراتان الأخريان في هذا الدور على ملعب "لينكولن فايننشل فيلد" في فيلادلفيا.

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