بعد قليل.. الحكم على "بوسى" بتهمة التهرب الضريبى

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي- بعد قليل- محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ"بوسي" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألفا و210 جنيهات، للضرائب، ومن المقرر أن يصدر حكم بجلسة اليوم.



كانت المحكمة قضت في 2018 بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.



وأسندت النيابة لـ"بوسي"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعي، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و827 ألفا و210 جنيهات.