مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية

عطب مستوطنون، اليوم الاثنين، إطارات مركبات وخطوا شعارات عنصرية في بلدة سنجل شمال رام الله.



وقال رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة لـ"وفا"، إن عددا من المستوطنين اقتحموا القرية، وأعطبوا إطارات 10 مركبات، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين في البلدة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنة من بلدة طمون جنوب طوباس.



وأفادت مصادر محلية لــ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة كفاح أحمد بشارات، وهي أم لطفلين، وشقيقة شهيدين، بعد أن داهمت منزل ذويها في البلدة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من رام الله.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين أحمد الواوي، ومحمد الفقيه، خلال اقتحامها حي الطيرة في مدينة رام الله، كما اعتقلت المواطن عاصم عمر، بعد أن داهمت منزله في قرية قراوة بني زيد شمال المدينة.