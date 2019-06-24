سفير أمريكا بالسعودية يدين إطلاق صواريخ على مطار أبها

أدان السفير الأمريكي في السعودية جون أبي زيد، الحادث الإرهابي الذي وقع في مطار أبها السعودية، مساء أمس.



وقال التحالف في بيان "وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي... الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية وإصابة 21 مدنيا"، ولم يؤكد التحالف الهجوم على مطار جازان.



وقالت قناة العربية إن هجوما يشتبه بأنه بطائرة مسيرة أصاب موقف سيارات بمطار أبها الواقع على بعد 200 كيلومتر شمالي الحدود مع اليمن ويخدم الخطوط المحلية والإقليمية.



وكان صاروخ أطلقه الحوثيون قد أصاب مطار أبها في وقت سابق من الشهر الحالي مما أسفر عن إصابة 26 شخصا.