موسكو: السياح الروس ليسوا بحاجة إلى السفر لجورجيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، "إن السياح الروس ليسوا بحاجة إلى السفر لجورجيا إن لم يتلقوا المعاملة اللائقة".



وأضافت زاخاروفا - في تصريح نشرته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - أن دعوة السلطات الجورجية للسياح الروس تأتي بدوافع اقتصادية.



وكانت رئيس جورجيا سالومي زورابيشفيلى انتقدت، قرار الرئيس الروسي بوتين بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا، ودعت إلى ضرورة تمكين السياح الروس من زيارة بلادها، معتبرة أن زيادة حدة التوتر داخل جورجيا في علاقاتها مع روسيا يجب ألا تؤثر على تدفق السياح.



وكانت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، بين من صبوا الزيت على نار النكسة الجديدة في العلاقات بين موسكو وتبليسي، عندما اتهمت روسيا بالتورط في تأجيج الصراعات الداخلية في جورجيا، ووصفت روسيا بأنها "عدو ومحتل" لبلادها.