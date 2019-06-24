زلزال بحر باندا يتسبب في عمليات إجلاء بمدينة داروين الأسترالية

أخلت السلطات في أستراليا مناطق من مدينة داروين شمال أستراليا وذلك بعد الزلزال القوي الذي وقع في أعماق البحار، وضرب جزر الملوك الإندونيسية في بحر باندا، حيث شعر به سكان المدينة.



وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن أستراليين يعيشون في مدن بعيدة مثل مانينجريدا وكاثرين، على بعد أكثر من 300 كيلومتر شرق وجنوب داروين، أبلغوا أنهم شعروا بالهزة.



وذكر موقع "إن تي نيوز" أن المباني اهتزت وتم إخلاء العديد من الفنادق والشركات في المنطقة التجارية المركزية بالمدينة.



ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في أستراليا، في حين قال مكتب الأرصاد الجوية إنه لا يوجد تهديد حالي بحدوث موجات مد عاتية "تسونامي" على البلاد.