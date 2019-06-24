وين: يجب التوصل إلى حل وسط للنزاع بين الصين وأمريكا

أكد "وانج شو وين" نائب وزير التجارة الصيني اليوم الاثنين ضرورة توصل الصين والولايات المتحدة إلى حل وسط لنزاعهما التجاري، وذلك قبل أيام من الاجتماع المقرر لرئيسي البلدين.



وقال "وانج" في تصريح صحفي إن مسؤولي التجارة في البلدين يستعدون لعقد جولة جديدة من المحادثات التجارية بين اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج" يوم الثلاثاء الماضي.



ومن المقرر أن يلتقي "ترامب" و"شي" على هامش قمة مجموعة الدول العشرين في مدينة أوساكا اليابانية أواخر الأسبوع الحالي.



كانت المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد انهارت في الشهر الماضي بعد اتهام الولايات المتحدة للصين بالتراجع عن اتفاقيات سابقة.



وتهدد واشنطن بزيادة الرسوم المفروضة على كمية جديدة قدرها 350 مليار دولار من السلع التي تستوردها من الصين، وهو ما يعني فرض هذه الرسوم على كل السلع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة كانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما بنسبة 25% على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية، في حين فرضت الصين رسوما على سلع أمريكية قيمتها 110 مليارات دولار.



وقال "وانج" إن التحركات الأحادية والسياسات الحمائية تمثل "تحديات صعبة" تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتخلق حالة من عدم الوضوح.