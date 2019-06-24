الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من رام الله.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين أحمد الواوي، ومحمد الفقيه، خلال اقتحامها حي الطيرة في مدينة رام الله، كما اعتقلت المواطن عاصم عمر، بعد أن داهمت منزله في قرية قراوة بني زيد شمال المدينة.



أفادت مصادر أمنية ومحلية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل المواطن فؤاد رشيد اسكافي، ومن بلدة دورا الصحفي عامر توفيق أبو هليل، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.



وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات بيت أولا واذنا ودورا وبيت عوا ودير سامت وترقوميا، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل المدينة الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.



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