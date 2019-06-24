الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من أبو ديس شرق القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أسيرا محررا من بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.



وأفاد مراسل وكالة أنباء وفا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر يزن محسن، عقب دهم منزله.



كما داهمت قوات الاحتلال عددا من العمارات السكنية والمحال التجارية في بلدة الرام شمال مدينة القدس، دون ان يتم التبليغ عن اعتقالات.

كمااعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مواطنين من بيت لحم.



وأفادت مصادر امنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: بهاء محيسن أبو يابس (26 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ويوسف كوازبة من مدينة بيت لحم، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.