الاحتلال يعتقل مواطنين من بيت لحم والخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مواطنين من بيت لحم.



وأفادت مصادر امنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: بهاء محيسن أبو يابس (26 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ويوسف كوازبة من مدينة بيت لحم، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل المواطن فؤاد رشيد اسكافي، ومن بلدة دورا الصحفي عامر توفيق أبو هليل، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.



وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات بيت أولا واذنا ودورا وبيت عوا ودير سامت وترقوميا، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل المدينة الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.

