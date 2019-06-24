الكويت: الهجوم على مطار أبها انتهاك للأعراف الدولية

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن الهجوم الإرهابي على مطار (أبها) السعودي، والذي أودى بحياة شخص، وأصاب آخرين، يعد انتهاكا للأعراف الدولية وتهديدا لاستقرار المنطقة وأمنها.



جاء ذلك في برقية بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، أعرب فيها عن استنكار الكويت وادانتها الشديدة لذلك الهجوم الإرهابي.



وأكد أمير الكويت وقوف بلاده الى جانب السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات، لحماية أمنها واستقرارها، سائلا المولى تعالى أن يتغمد ضحية هذا العمل الآثم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ المملكة وشعبها الكريم من كل مكروه.



كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتين مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.