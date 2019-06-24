الجيش اليمني يتقدم نحو مشارف مديرية باقم بمحافظة صعدة

قال قائد اللواء الثالث حرس حدود،في الجيش اليمني "العميد هايل القشائي "إن قواته حققت تقدمًا ميدانيًا جديدًا صوب مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة".



وأكد القشائي - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين - أن قوات اللواء الثالث حرس حدود بالجيش الوطني أحكمت سيطرتها على تبّة غبيب أربعة الإستراتيجية، بعد أن تم تطهير آخر موقع للميليشيات الحوثية في سلسلة التباب البيض والتباب السود الواقعة في قلب الجبهة. مضيفا أن إلتحام الجبهات في باقم أصبح مسألة وقت، وتكون قواتنا حينها حددت مسيرها صوب معقل زعيم الحوثيين في مران وتطهيرها من دنس وجوده.



وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت - صباح أمس - بين قوات اللواء الثالث حرس حدود والمتمردين الحوثيين بمحور الشامية التابع للجيش الوطني اليمني غرب محافظة صعدة، أسفرت عن مقتل 9 حوثيين وإصابة آخرين.. فضلا عن مصادرة قوات اللواء الثالث حرس حدود عددا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وعدد كبير من الذخائر.