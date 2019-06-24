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الإثنين 24/يونيو/2019 - 08:24 ص

أفريكوم: داعش تستثمر الفقر وقصور الخدمات الحكومية لتعزيز نفوذها فى أفريقيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2684315

قالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" إن هناك مؤشرات قوية على تغلغل نفوذ تنظيم الدولة داعش الإرهابي فى منطقة غرب أفريقيا من الناحية السياسية والمجتمعية.

واعتبرت "أفريكوم" ومقرها مدينة شتوتجارت الألمانية فى تقرير لها أن تنظيم داعش في غرب أفريقيا المنسلخ عن عباءة حركة بوكوحرام المتطرفة فى نيجيريا قد تحول شيئا فشيئ إلى "قوة متوسعة ذات طموح سياسى وثقل مجتمعي" برغم كل النجاحات العسكرية التى حققتها القوات النيجيرية لمكافحة أنشطة التنظيم وحلفائه وفي مقدمتهم بوكو حرام خلال الأعوام الثلاثة الماضية، الأمر الذى يؤكد أن مواجهة إرهاب هذا التنظيم لن يتم بقوة السلاح فقط بل بقوة التحصين الفكرى والتعليمى والتنموى أيضا.

ويرى الجنرال توماس والدوزر قائد القوات الأمريكية فى أفريقيا أن مكافحة إرهاب تنظيم داعش وتمدده فى غرب افريقيا يحتاج إلى ما هو ابعد من العمل العسكرى والقتالى، وشدد على ضرورة إيلاء حكومات غرب أفريقيا ومنطقة الحوض التشادى اهتماما اكبر بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لأبناء المناطق النائية فى دولهم وعدم ترك الفراغ الخدمى والرعائى للحكومات الوطنية ليشغله داعش، والعمل على افقاد هذا التنظيم الإرهابي جاذبيته فى أعين السكان المحليين وذلك قبل ان يتحول الى قوة سياسية موازية للحكومات الوطنية ذات تأثير بفضل ما تقدمه لهم من فرص للتشغيل وكسب الرزق لإخراجهم من دائرة الفقر الذى يعيشونه بسبب غياب أدوار حكومات الدول تجاه مواطنيها فى هذا الجزء من القارة السمراء.

ورصدت افريكوم تمددا لنشاط تنظيم داعش انطلاقا من مناطق شمال شرق نيجيريا باتجاه دول الحوض التشادى العظيم فى غرب أفريقيا وعلى رأسها جمهورية النيجر التى استطاع مقاتلو التنظيم الهاب شريط حدودها مع نيجيريا بعمليات قتالية متوالية منذ مطلع العام الجارى.

وقالت سامنثا ريو الناطقة باسم افريكوم فى معرض تقديم التقرير التقييمى نصف السنوى لأنشطة الارهاب فى افريقيا للعام 2019 ان تنظيم الدولة يحاول الحلول محل مؤسسات الدولة فى المناطق التى استطاع بسط سيطرته عليها فى غرب افريقيا، وإنه من خلال هذا النهج صار التنظيم قادرا على حشد الاتباع وشراء الذمم والولاءات وتهريب الأسلحة والذخائر لمقاتليه وتأمين الملاذات الآمنة لهم والحاضنات الاجتماعية اللازمة لذلك.

والتقى تقرير أفريكوم فى هذا المنحى مع تقرير تقييمى آخر صدر مطلع الشهر الماضي عن مجموعة الأزمات الدولية وهى مؤسسة بحثية تتخذ من واشنطن مقرا لها أكد فيه نجاح تنظيم داعش فى إعطاء سمة مميزة لنفسه عن باقى الحركات المسلحة التى تعج بها أفريقيا وأن السر فى ذلك هو نجاح التنظيم فى كسب ولاءات السكان المحليين من خلال أنشطة تنموية تصب فى حياة السكان المحليين اليومية عجزت الحكومات عن تقديمها مثل حفر ابار مياه الشرب النقية وتقديم الخدمات الطبية بل وتقديم الخدمات ذات الطابع القضائى فى التحكيم فيما ينشب بين القبائل المحلية الإفريقية من خلافات على المراعى والأراضي والأملاك، وتقديم التعليم الأولى لأطفالهم وهو الباب الذى استطاع التنظيم من خلاله النفاذ الى أفكار الناشئة والصغار مثلما استطاع تثبيت مكانته فى نفوس الكبار.

كما نبه تقرير "أفريكوم" الى خطورة ممارسات تنظيم داعش فى مناطق سيطرته فى غرب افريقيا فى مجال الرعاية الاجتماعية للفقراء وذلك من خلال جمع الإتاوات المالية من وجهاء القبائل وأثريائها ورجال أعمالها وتقديم المساعدات المالية لفقراء مناطق سيطرته الأمر الذى خلق ارتباطا قويا بين التنظيم وعموم أبناء المناطق فى غرب افريقيا وغالبيتهم من الفقراء وهو ما مكنه من تجنيد معظمهم كمقاتلين او اجتذاب الباحثين عن فرصة عمل ايا ما كانت ولو وصل الأمر الى العمل كمسلحين لحسابه.

وقدرت افريكوم إجمالي القوة العسكرية لتنظيم داعش فى غرب إفريقيا بما يتراوح بين 3500 الى 5000 مسلح، وكشفت عن أن الجانب الأعظم من تسليحهم لا يعدو كونه "غنائم حرب" فى مواجهات مجموعات التنظيم مع التشكيلات العسكرية والأمنية التى تلاحقه.

وأكدت "أفريكوم" فى تقريرها استمرارها فى تقديم الدعم اللازم لمكافحة إرهاب داعش للقوات المسلحة وقوى الأمن فى بلدان غرب افريقيا وفى مقدمتها نيجيريا ودول الحوض التشادى، مشيرا إلى أن بناء قواعد لتشغيل الطائرات المسيرة فى جمهورية النيجر تصب فى هذا الاتجاه بهدف تحسين الخدمات الاستطلاعية اللازمة لمكافحى الإرهاب.. كما ألمح التقرير فى هذا الصدد الى امكانية انشاء مزيد من قواعد تشغيل الطائرات المسيرة فى عدد من بلدان الإقليم.

وكانت القيادة الافريقية فى القوات المسلحة الأمريكية قد قللت من تواجد أفراد الجيش الأمريكى فى منطقة غرب افريقيا لمهام مكافحة الإرهاب وذلك على خلفية كمين النيجر فى العام 2017 والذى اوقع سبعة قتلى من العسكريين الأمريكيين برصاص المتشددين المسلحين، وعلى اثر هذه العملية وازاء ضغوط الرأى العام الأمريكى فى الداخل قررت افريكوم سحب 300 من أفراد مشاة البحرية المتخصصين فى مكافحة الارهاب من منطقة غرب افريقيا وفى المقابل تعزيز انشطة التدريب ونقل الخبرة الى الشركاء فى الجيوش وقوى الأمن فى القارة.

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