القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:04 م

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب
02:59 م

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي
11:35 ص

قبل التصويت.. حسن طلب: جابر عصفور لن يتحمل هزيمة رابعة
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
04:14 م

رسائل السيسي لرئيس موزمبيق

12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

حوادث
الإثنين 24/يونيو/2019 - 08:22 ص

"فساد المليار دولار" و"تهريب الأدوية".. أبرز محاكمات اليوم

فساد المليار دولار
شيماء حسين
dostor.org/2684314

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة موظفين بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية لتهريب الأدوية ومحاكمة المتهمين بفساد المليار دولار.


إعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث العدوة

تنظر محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إعادة إجراءات محاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين عصام عبد الواحد ووائل شعبان وسكرتارية محسن فكرى ومحمد مصطفى هارون.
كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه والإتلاف العمدي ووضع النار عمدا في مباني ومراكز الشرطة باستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد والانضمام لتنظيم إرهابي ومساعدته في جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الإعلان الدستوري المؤقت والإضرار بالوحدة الوطنية كما شكلوا تجمهرا يضر بالسلم العام للاعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وشرعوا في قتل العشرات عمدا مع سبق الإصرار والترصد أمام مركز شرطة العدو وحاولوا التأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف كما مكنوا وسهلوا وساعدوا متهمين من الهرب من مركز الشرطة وأخفوا أشياء مسروقة ومتحصلة بجرائمهم.
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في عام 2015 بمعاقبة 280 متهما بالإعدام و400 بالبراءة، ومعاقبة ٤ آخرين بالسجن المؤبد للمتهمين باقتحام مركز العدوة وحرق قسم شرطة العدوى ونهب محتوياته وقتل رقيب شرطة من قوة القسم إبان أحداث فض إعتصامى رابعة والنهضة، وطعن 35 متهما علي الحكم أمام محكمة النقض فقضت بإلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.


محاكمه الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وبحضور المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف جنيه للضرائب.
وكانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.
وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات " وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827،210 ألف جنيه.


محاكمة المتهمين في "فساد المليار دولار''
تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة م.م رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية وم. ف مدير شركة "mh" للتوريدات المحدودة وع. خ رئيس مجلس إدارة شركة آير جو ايجبت لإتهامهم باختلاس 18 مليونا و585 ألف و943 دولار كما اختلسا مبلغ 163 مليون و295 ألف و170 دولار و5 ملايين و400 ألف يورو وإجرائهم تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما وهي القضية المعروفة إعلاميا بفساد المليار دولار.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.
وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميا باسم (فساد المليار دولار) من أموال شركة تراى أوشن للبترول.


محاكمة مسئول بحي الموسكى بتهمة الرشوة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار علي العواري محاكمة مسئول بحي الموسكي، بتهمة تقاضى الرشوة من أحد ملاك المحلات بالمنطقة، للتغاضى عن مخالفات بناء.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
كان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال مسئول بحى الموسكى، إلى محكمة الجنايات لقيامه بالحصول على رشوة مالية من مالك محل والإخلال بمهام وظيفته والتغاضى عن تحرير مخالفات بناء.
وكشفت التحقيقات قيام مسئول بإدارة المتابعة الميدانية بحى الموسكى فى الفترة أكتوبر من العام الماضى بصفته موظفا عموميا، طلب وأخذ من صاحب محل للملابس مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء للمحل المملوك له، وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة وباستصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية واللقاءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ الرشوة.


محاكمة موظفين بـ"العربية للأدوية" بتهمة التهريب
تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ومدير مخزن ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التركية للشحن ومندوب شركة الوسام للاستيراد والتصدير لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه أحد التجار"سوري الجنسية" تخصص في تهريب أدوية يحظر تصديرها للخارج نظرا لنقصها في السوق المحلي ومقابل حصولهم على ملايين الدولارات.
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.
وكشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز مدير نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الاول للنيابة، أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت معلومات تفيد قيام المتهم أحمد حسن مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الغذائية بتربيح المتهم عبد الكريم أحمد البطوشي بمنفعة شراء الدواء من الشركة -باعتبار أن الأخير من غير العملاء المكودين بالشركة - والذين يسمح لهم وحدهم بالحصول على ذلك الدواء من منتجاتها فضلا عن عدم الترخيص له من الأساس لمزاولة النشاط.
وتوصلت تحريات الرقابة إلى أنه وفي أعقاب حصول المتهم عبد الكريم احمد على الدواء قام بالحصول على كميات أخرى أيضا من الدواء عن طريق المتهمين عماد مرعي مالك شركة المستقبل لتجارة الأدوية وشقيقه علاء عضو مجلس إدارة الشركة وإبراهيم عطيه رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة ميدل إيست فارما لتجارة الأدوية بغرض تهريب الدواء إلى خارج البلاد باستخدام مستندات شخص مزور بالاشتراك مع المتهم عامر مرعي صاحب شركة بيتا كارجو للشحن والذي بدوره يضطلع بتسهيل شحن الدواء للخارج مستغلا طبيعة نشاط شركته بجانب معاونة المتهم عماد المحمد "سوري الجنسية" في كافة عمليات نقل وتخزين الأدوية المتقدمة.
وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من رصد وتصوير إحدى السيارات أثناء تعبئتها بالدواء المخزن بمسكن المتهم عبد الكريم أحمد بحضوره وحضور المتهم عامر محمود تمهيدا لشحنها بأحد الموانئ بمحافظة السويس ليتم ضبطهما وبتفتيش شركة المتهم الأخير عثر بها على فواتير شراء الدواء من الشركة العربية للأدوية ومبلغ ألف وعشرة دولار و1020 جنيه سوداني وكميات كبيرة من الأدوية المصرية بداخل المخزن الملحق بمسكنه وحافظة مستندات تتضمن الأوراق الخاصة بشحنة الحاوية التي أمكن تصويرها أثناء خروجها من ميناء بدر الجاف دون إحكام غلق السيل الجمركي الخاص بها ومن ثم استكمال تحميلها خارج الدائرة الجمركية بكميات من الدواء فتم استدعاء مأمور الجمرك وإخطاره بالمعلومات ليتم ضبط الحاوية وبداخلها كميات من الدواء بخلاف الثابت في البيان الجمركي والمدون بها احتوائها على كميات من الأدوات المنزلية..إلا أنها كانت تحوي بداخلها 22.3 طن أدوية.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية

منذ يومين

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل

منذ أقل من شهر

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

منذ أقل من شهر

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

منذ أقل من شهر

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

الآن

أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 24 يونيو 2019

اليوم.. انطلاق الاجتماع الـ65 لمنظمة آيكان فى المغرب

عروض الصوت والضوء مجانًا للمصريين والعرب فى 30 يونيو

أسعار الفاكهة اليوم.. "الجوافة" بـ7 جنيهات للكيلو

ads
ads
الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 24 يونيو 2019

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

"الملف القضائي الكامل لأبو تريكة".. لماذا تتهمه الدولة بدعم الإرهاب؟

الضحايا يتحدثون لـ«الدستور».. ما هي حقيقة تسمم البطيخ؟

ألبومات الصور

الجزائر وكينيا الشوط الأول

في 100 صورة.. كواليس الفوز الصعب للمغرب على ناميبيا

سفارة الهند تحتفل باليوم العالمي لليوجا في المنيا (صور)

جماهير المغرب: شكرا مصر على حسن الضيافة (صور)

رياضة

السنغال تواجه أزمة فنية قبل مواجهة الجزائر

تدريبات بدنية للاعبي الأهلي وفتحي والشحات في الجيم استعدادا لمباريات الدورى والكأس

نيفيل يعرب عن قلقه من إصابة هوتون

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 24 يونيو 2019

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

"الملف القضائي الكامل لأبو تريكة".. لماذا تتهمه الدولة بدعم الإرهاب؟

الضحايا يتحدثون لـ«الدستور».. ما هي حقيقة تسمم البطيخ؟

الرئيس نيوز

هاني شاكر: ميريام فارس كلمتني.. و"مكنتش تقصد" إهانة المصريين

رئيس الوزراء الإثيوبي: "جهات مأجورة" وراء الانقلاب الفاشل

نظر طعن محافظ المنوفية السابق على الحكم بسجنه 10 نوفمبر

"مساجد متنقلة" في السعودية خلال الصيف

بعد جدل "الاستبعاد والحجب".. مثقفون يقيِّمون "المرفوض والمطلوب" في جوائز الدولة

كشكول

اليوم.. الإعلان رسمياً عن نتيجة الأول الثانوي

استاذ بسياحة المنصورة يشرف على إعداد كتالوج رحلة العائلة المقدسة فى مصر

رئيس جامعة المنصورة يتابع تطوير الوحدات الطبية بمستشفى الأطفال الجامعى

على خليل لـ"كشكول": هناك معاهد تلقت 40% من سعتها لطلاب الأول الإبتدائى

المعاهد الأزهرية تبدأ ورش العمل الصيفية للمعلمين

الأمصار

بوريس جونسون يواجه انتقادات بسبب "صديقته"

الكويت توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء بعثة له في البلاد

نيمار يحدد مصيره برسالة "واتسآب"

"التهاب الدماغ" يودي بحياة 146 طفلا في ولاية بيهار الهندية

الدفاع الجزائرية: إرهابي مطلوب يسلم نفسه للسلطات

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

43.3 سنة متوسط السن عند امتلاك أول منزل في كوريا الجنوبية

أسد بحر عدواني يهاجم فتاة في أمريكا

حلزون يعطل حركة عشرات القطارات في اليابان

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

تسجيل إصابة جديدة بحمى الخنازير الإفريقية شمال غربى الصين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎