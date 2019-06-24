بنجلادش: مقتل 5 أشخاص وإصابة 100 جراء خروج قطار عن مساره

لقي مقتل 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح جراء خروج قطار ركاب عن مساره اليوم الاثنين بالقرب من منطقة "مولوي بازار" التي تقع على بعد 210 كيلومترات شرق العاصمة البنجلادشية دكا.



ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية عن ضابط الشرطة البارز محمد شاه جلال قوله إن القطار كان يعبر جسرا في طريقه إلى العاصمة داكا قادما من مدينة "سيلهيت" الشرقية عندما انفصل عن القضبان ووقع الحادث، مضيفا أنه قد يكون هناك المزيد من الجثث داخل عربات القطار.



وقد أعلنت يوم 19 يونيو الماضي الشرطة في بنجلادش عن مقتل مواطن صيني خلال اشتباكات وقعت بين مجموعتين من العمال داخل إحدى محطات توليد الكهرباء في جنوب البلاد.