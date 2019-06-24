زلازل تضرب أندونيسيا وإيطاليا واليابان

ضربت العديد من الزلازل مناطق متفرقة بأندونيسيا وإيطاليا واليابان صباح اليوم الأثنين.



ففي أندونيسيا، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء اليوم أن زلزالا بلغت قوته 7.3 درجة هز بحر باندا بمالوكو بينما ضرب زلزال آخر بلغت قوته 6.1 درجة مقاطعة ريجنسي وسط مدينة ناميبيا في بابوا.



وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي في أعقاب الزلزال الذي كان مركزه على بعد 289 كيلومترًا شمال غرب مدينة سوملاكي في منطقة غرب جنوب شرق مالوكو.



وسجل موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، هزة ارتدادية بقوة 5.2 درجة بعد حوالي 40 دقيقة من الزلزالين، كما تبع الزلزال الذي ضرب بابوا، والذي كان مركزه على الأرض، العديد من الهزات الارتدادية.



وفي إيطاليا، أعلن المعهد الإيطالي للمسح الجيولوجي أن زلزالا خفيفا بلغت قوته 3.7 درجة على مقياس ريختر ضرب العاصمة الإيطالية روما دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار مادية.



وفى اليابان، أفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم بأن زلزالا قوته الأولية 5.5 درجة هز شرق اليابان صباح اليوم.



ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن الهيئة إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة تشيبا المتاخمة لطوكيو، ولم تصدر تحذيرا من أمواج مد عاتية (تسونامي)، ولم ترد أنباء عن حدوث أضرار.



وأعلنت شركة الخطوط الرئيسية اليابانية أنه تم تعليق خدمات قطار شينكانسن لفترة وجيزة بين محطتي طوكيو وأداوارا.