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الإثنين 24/يونيو/2019 - 08:15 ص

الرئيس المكسيكي يبيع منتجعا رئاسيا لمساعدة الفقراء

الرئيس المكسيكي،
الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز
وكالات
dostor.org/2684311

أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه يعتزم بيع مقر رئاسي في جزيرة "كوزوميل" بولاية "كوينتانا رو" لمساعدة فقراء الولاية.

وقال الرئيس المكسيكي اليوم الاثنين " سأدرس كل شيء مرتبط بالمقر الرئاسي الذي يشكل منتجعا لراحتي في كوزوميل، لأنه سيتم بيعه وستذهب الأموال إلى احتياجات "كوينتانا رو" الفقيرة".

يشار إلى أنه عقد مزاد علني في المكسيك أمس الأحد لبيع منازل كانت في السابق تابعة لتجار المخدرات.

ووفقا لإدارة الممتلكات والعقارات التابعة لوزارة المالية في هذه الدولة الأمريكية اللاتينية، فقد تم بيع تسعة من مساكن بارونات المخدرات الـ27، وحصلت الحكومة على 56.6 مليون بيزو ( أي حوالي 3 ملايين دولار).

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