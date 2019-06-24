جبر: تقرير خارجية أمريكا تحدث لأول مرة عن جهود السيسي في مكافحة الاتجار بالبشر

أكدت الدكتورة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر عن موضوع الاتجار بالبشر هو واحد من ثلاثة تقارير يصدرها الكونجرس الأمريكي سنويا "حقوق الإنسان ـ الحريات الدينية ـ حالة الإتجار بالبشر".



وقالت إن التقرير تحدث لأول مرة عن جهود رئيس جمهورية مصر العربية مشيرا له بالاسم "عبدالفتاح السيسي" بخصوص توجيهاته المتكررة لتعزيز الحماية لضحايا الاتجار بالبشر وتشديده على أهمية تعزيز أنشطة الحماية والانتهاء من دار الإيواء الخاصة بتأهيل ضحايا الاتجار تأهيلا نفسيا وتدريب العاملين فيها يكون على مستوى عال من الكفاءة يتناسب بالتعامل مع هذه الفئة التي وقعت فى براثن هذه الجريمة النكراء.



وأشارت - فى تصريح صحفي لها على هامش ورشة العمل التى تنظمها اللجنة حول دور وسائل الإعلام في مكافحة الاتجار بالبشر - إلى أن التقرير أخذ بالكثير من الحقائق الإيجابية بالنسبة لتعامل مصر مع هذه الجريمة خاصة في مجال رفع كفاءة آلية الإحالة الوطنية التي تتعرف على الضحايا وتحيلهم لدور الإيواء، كما أشارت إلى الاتفاق المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري والمجلس القومى للأمومة والطفولة بشأن إنشاء أول دار متخصص لمأوى ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال.



وقالت إن هذا التقرير وضع مصر فى الدرجة الثانية بين أربع درجات للعام الثاني على التوالي مما يعكس الجدية التي تتعامل بها مصر في هذا الموضوع معززا بإرادة سياسية جادة وجهد حكومي متكامل.



وأوضحت أن التقرير تناول فقرات مطولة حول اللجنة وتعاونها مع الاتحاد الأفريقى خاصة خلال رئاسة مصر له وما بعد عام 2019، وتابعت أن التقرير تناول أيضا في نقاطه الإيجابية الخريطة التي وضعتها اللجنة والخطوط الساخنة للمجلس القومى لحقوق الإنسان لمجلس القومى للأمومة والطفولة وسعى اللجنة للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز حماية العمالة المنزلية لعقد العمل الاختياري الخاص للعاملين بالمنازل إلى جانب قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالعناية بالأطفال بلا مأوى.