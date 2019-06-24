خبير فيتنامي: منجزات الصين خلال 70 عاما تحمل معنى تاريخيا

قال خبير فيتنامي في مقابلة مع "شينخوا" مؤخرا إن إنجازات الشعب الصيني خلال الـ70 عاما الماضية، تحمل معنى تاريخيا، وقدمت إسهامات للعالم.



وأضاف نغوين فينه تشيوانج (69 عاما)، نائب رئيس جمعية الصداقة الفيتنامية- الصينية "لقد زرت الصين مرات كثيرة، إلى حد لا يمكنني إحصاء عددها".



وبعد عمله كدبلوماسي في الصين لعدة سنوات، قام بزيارة أكثر من 20 مقاطعة صينية.



وقال "بفضل هذه الزيارات، رأيت بأم عيني التغيرات الهائلة التي شهدتها الصين على مدى سنوات".



وأوضح تشيوانج، الذي يعمل أيضا مستشارا بارزا في مركز الدراسات الاستراتيجية والتنمية الدولية، وهو مركز خبرات فيتنامي "أن التغير الأوضح يتجلى في مجال البنية التحتية".



واستشهد هذا الخبير المشهور حاليا بكونه محللا على القنوات التلفزيونية، ومترجما للعديد من الكتب حول الصين، استشهد بقول صيني شائع وهو "إذا أردت أن تحقق الغنى، فعليك أن تبني الطرق أولا"، وقال "أينما تُبنى وتطور الطرق في الصين، تظهر مناطق تنموية جديدة ومدن حديثة وتحديثات بالمناطق الحضرية والريفية، يرافقها تحسن في حياة الشعب".



وأكد على أن التنمية الصينية لم تنحصر في تحقيق المنافع للشعب الصيني فقط، بل أسهمت كثيرا في دفع الاقتصاد العالمي.



وأوضح ذلك قائلا "حاليا، يسهم الاقتصاد الصيني بنحو 30% في نمو الاقتصاد العالمي، ومع العولمة الاقتصادية، يسهم الاقتصاد الصيني المستقر في تخفيف المخاطر على الاقتصاد العالمي، في حال ظهور مشاكل مماثلة للأزمة المالية الآسيوية عام 1997، أو الأزمة المالية العالمية عام 2008".



وأشار إلى أن مبادرات الصين للتنمية تحظى باعتراف ودعم الكثير من الدول بالعالم، مضيفا أن مشاركة أكثر من 6000 ضيف أجنبي من 150 بلدا و92 منظمة دولية، في الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين في ابريل الماضي، هو دليل واضح على دعم العالم لمبادرات الصين