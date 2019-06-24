القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:04 م

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب
02:59 م

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي
11:35 ص

قبل التصويت.. حسن طلب: جابر عصفور لن يتحمل هزيمة رابعة
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
04:14 م

رسائل السيسي لرئيس موزمبيق

12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

عالم
الإثنين 24/يونيو/2019 - 08:08 ص

خبير فيتنامي: منجزات الصين خلال 70 عاما تحمل معنى تاريخيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2684305

قال خبير فيتنامي في مقابلة مع "شينخوا" مؤخرا إن إنجازات الشعب الصيني خلال الـ70 عاما الماضية، تحمل معنى تاريخيا، وقدمت إسهامات للعالم.

وأضاف نغوين فينه تشيوانج (69 عاما)، نائب رئيس جمعية الصداقة الفيتنامية- الصينية "لقد زرت الصين مرات كثيرة، إلى حد لا يمكنني إحصاء عددها".

وبعد عمله كدبلوماسي في الصين لعدة سنوات، قام بزيارة أكثر من 20 مقاطعة صينية.

وقال "بفضل هذه الزيارات، رأيت بأم عيني التغيرات الهائلة التي شهدتها الصين على مدى سنوات".

وأوضح تشيوانج، الذي يعمل أيضا مستشارا بارزا في مركز الدراسات الاستراتيجية والتنمية الدولية، وهو مركز خبرات فيتنامي "أن التغير الأوضح يتجلى في مجال البنية التحتية".

واستشهد هذا الخبير المشهور حاليا بكونه محللا على القنوات التلفزيونية، ومترجما للعديد من الكتب حول الصين، استشهد بقول صيني شائع وهو "إذا أردت أن تحقق الغنى، فعليك أن تبني الطرق أولا"، وقال "أينما تُبنى وتطور الطرق في الصين، تظهر مناطق تنموية جديدة ومدن حديثة وتحديثات بالمناطق الحضرية والريفية، يرافقها تحسن في حياة الشعب".

وأكد على أن التنمية الصينية لم تنحصر في تحقيق المنافع للشعب الصيني فقط، بل أسهمت كثيرا في دفع الاقتصاد العالمي.

وأوضح ذلك قائلا "حاليا، يسهم الاقتصاد الصيني بنحو 30% في نمو الاقتصاد العالمي، ومع العولمة الاقتصادية، يسهم الاقتصاد الصيني المستقر في تخفيف المخاطر على الاقتصاد العالمي، في حال ظهور مشاكل مماثلة للأزمة المالية الآسيوية عام 1997، أو الأزمة المالية العالمية عام 2008".

وأشار إلى أن مبادرات الصين للتنمية تحظى باعتراف ودعم الكثير من الدول بالعالم، مضيفا أن مشاركة أكثر من 6000 ضيف أجنبي من 150 بلدا و92 منظمة دولية، في الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين في ابريل الماضي، هو دليل واضح على دعم العالم لمبادرات الصين

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر

منذ 6 أيام

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية

منذ اسبوع

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ اسبوع

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ أقل من شهر

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ أقل من شهر

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

الآن

أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 24 يونيو 2019

اليوم.. انطلاق الاجتماع الـ65 لمنظمة آيكان فى المغرب

عروض الصوت والضوء مجانًا للمصريين والعرب فى 30 يونيو

أسعار الفاكهة اليوم.. "الجوافة" بـ7 جنيهات للكيلو

ads
ads
الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 24 يونيو 2019

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

"الملف القضائي الكامل لأبو تريكة".. لماذا تتهمه الدولة بدعم الإرهاب؟

الضحايا يتحدثون لـ«الدستور».. ما هي حقيقة تسمم البطيخ؟

ألبومات الصور

الجزائر وكينيا الشوط الأول

في 100 صورة.. كواليس الفوز الصعب للمغرب على ناميبيا

سفارة الهند تحتفل باليوم العالمي لليوجا في المنيا (صور)

جماهير المغرب: شكرا مصر على حسن الضيافة (صور)

رياضة

السنغال تواجه أزمة فنية قبل مواجهة الجزائر

تدريبات بدنية للاعبي الأهلي وفتحي والشحات في الجيم استعدادا لمباريات الدورى والكأس

نيفيل يعرب عن قلقه من إصابة هوتون

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 24 يونيو 2019

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

"الملف القضائي الكامل لأبو تريكة".. لماذا تتهمه الدولة بدعم الإرهاب؟

الضحايا يتحدثون لـ«الدستور».. ما هي حقيقة تسمم البطيخ؟

الرئيس نيوز

هاني شاكر: ميريام فارس كلمتني.. و"مكنتش تقصد" إهانة المصريين

رئيس الوزراء الإثيوبي: "جهات مأجورة" وراء الانقلاب الفاشل

نظر طعن محافظ المنوفية السابق على الحكم بسجنه 10 نوفمبر

"مساجد متنقلة" في السعودية خلال الصيف

بعد جدل "الاستبعاد والحجب".. مثقفون يقيِّمون "المرفوض والمطلوب" في جوائز الدولة

كشكول

اليوم.. الإعلان رسمياً عن نتيجة الأول الثانوي

استاذ بسياحة المنصورة يشرف على إعداد كتالوج رحلة العائلة المقدسة فى مصر

رئيس جامعة المنصورة يتابع تطوير الوحدات الطبية بمستشفى الأطفال الجامعى

على خليل لـ"كشكول": هناك معاهد تلقت 40% من سعتها لطلاب الأول الإبتدائى

المعاهد الأزهرية تبدأ ورش العمل الصيفية للمعلمين

الأمصار

بوريس جونسون يواجه انتقادات بسبب "صديقته"

الكويت توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء بعثة له في البلاد

نيمار يحدد مصيره برسالة "واتسآب"

"التهاب الدماغ" يودي بحياة 146 طفلا في ولاية بيهار الهندية

الدفاع الجزائرية: إرهابي مطلوب يسلم نفسه للسلطات

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

43.3 سنة متوسط السن عند امتلاك أول منزل في كوريا الجنوبية

أسد بحر عدواني يهاجم فتاة في أمريكا

حلزون يعطل حركة عشرات القطارات في اليابان

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تسجيل إصابة جديدة بحمى الخنازير الإفريقية شمال غربى الصين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎