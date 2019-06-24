مصرع شخص وإصابة اثنين في حادثي إطلاق نار بتكساس الأمريكية

لقي شخص مصرعه وأُصيب اثنان آخران بجروح في حادثي إطلاق نار منفصلين وقعا في وقت مبكر من يوم الاثنين في دالاس بولاية تكساس الأمريكية، حسبما أفادت الشرطة المحلية.



وقُتل رجل يبلغ من العمر 28 عاما بالرصاص في وقت مبكر من يوم الأحد خارج ناد في دالاس.



وذكرت الشرطة أن الضحية والمشتبه به كانا في موقف للسيارات بالقرب من النادي عندما فتح المشتبه به النار بعد منتصف الليل.



ونقل المستجيبون الأوائل الضحية إلى مستشفى قريب حيث تم إعلان وفاته. وتم اعتقال المشتبه به.



في حادث منفصل، أُصيب رجلان بإطلاق نار في دالاس بعد منتصف الليل، حيث قالا إنهما كانا يقامران عندما اقترب منهما عدة رجال، وبدؤوا في المجادلة معهما ثم أطلقوا النار عليهما.



ووفقا للشرطة، أُصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما بإطلاق نار في ساقه اليمنى فيما أُصيب آخر يبلغ من العمر 33 في جذعه السفلي. وتم نقلهما إلى مستشفى محلي وهما في حالة مستقرة.



لم يتم الكشف عن أية تفاصيل حول المسلح.