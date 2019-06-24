محافظ الإسكندرية وسفير دولة بيرو يفتتحان المعرض الفنى البيرونى للتصوير الفوتوغرافى

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والدكتور بول باريديس بورتيلا، سفير دولة بيرو بالقاهرة، المعرض الفني البيروني للتصوير الفوتوغرافي، والذي يقام بمركز الحرية للإبداع وسط المدينة، ويعرض أهم الفنون والمعالم اللتي تتمز بها دولة بيرو، وذلك بحضور عدد من قناصل الدول الأجنبية.



وفي كلمة افتتاح المعرض، مساء أمس الأحد، رحب المحافظ بسفير بيرو والقناصل وجميع الحضور، معربَا عن سعادته بافتتاحه هذا المعرض المقام على أرض عروس البحر المتوسط ملتقى الحضارات والثقافات والتي تجاورت على أرضها الديانات والتقت بها الحضارات وانصهرت فيها الأجناس وامتزجت على شواطئها بالثقافات منذ تأسيسها علي يد الاسكندر الأكبر.



وأكد المحافظ أن المعرض يجسد العلاقة الوثيقة بين البلدين، حيث يعكس التشابه بين الحضارة المصرية القديمة وحضارة الأنكا القديمة، ووجه المحافظ الشكر في ختام كلمته لسفير بيرو على المجهود، الذي يقوم به لدعم العلاقات بين الجانبين المصري والبيروني.