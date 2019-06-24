تسجيل إصابة جديدة بحمى الخنازير الإفريقية شمال غربى الصين

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية تسجيل إصابة جديدة بحمى الخنازير الإفريقية في مقاطعة شنجهاي شمال غربي البلاد.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الإثنين- أن الإصابات تم اكتشافها في مزرعة بمحافظة "شيهويياو" في حي "بينجآن" بمدينة "هايدونج"، حيث تسبب المرض الفيروسي في إصابة 32 خنزيرًا ونفوق 17 آخرين.



وأشارت إلى أنه تم على الفور إرسال فريق إلى المحافظة، وبدأت السلطات المحلية الاستجابة لحالات الطواريء لحجز الخنازير المصابة وإعدامها.



وقررت الوزارة حظر نقل جميع الخنازير والمنتجات ذات الصلة إلى خارج المنطقة المكتشف بها المرض أو إلى داخلها.



يذكر أن حمى الخنازير الأفريقية لا تصيب سوى الخنازير، حيث لم تسجل أية إصابة بين البشر حتى الآن، وأبلغت الصين عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض في أغسطس 2018 في مقاطعة "لياونينج" شمال شرقي البلاد، فيما تم الإبلاغ عن حالات لاحقة في العديد من المقاطعات الأخرى.