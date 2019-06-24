مصرع 3 أشخاص وفقدان 3 آخرين فى فيضانات جنوب غربى الصين

أعلنت سلطات مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين مصرع 3 أشخاص وفقدان 3 آخرين بسبب الفيضانات العارمة الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المقاطعة منذ أيام.



وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم الإثنين - أن الأمطار الغزيرة التي بدأت يوم الجمعة الماضي تسببت في فيضانات في 17 محافظة بالمقاطعة، ما أثر على أكثر من 455 ألف شخص.



وأضافت السلطات أن الفيضانات أتلفت 11500 هكتار من المحاصيل، وتسببت في انهيار 12 منزلا، فيما تقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة بـ 5ر776 مليون يوان (نحو 113 مليون دولار).



مقاطعة قويتشو هي مقاطعة داخلية تقع في شرق الصين. تعتبر منطقة انتقالية بين المقاطعات الشرقية المتطورة والمقاطعات الغربية ذات الطابع الريفي.