زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب غرب إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة قصر شيرين التابعة لمحافظة كرمانشاه غرب ايران.



ونقلت وكالة أنباء فارس الايرانية عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن هذه الهزة الأرضية وقعت على بعد 10 كم من قصر شيرين و20 كم من سربل ذهاب و26 كم من خانقين العراقية.



وقال حاكم مدينة قصر شيرين مراد علي تاتار في تصريح للوكالة إن فرقا لتقييم الأضرار المحتملة قد توجهت إلى مختلف أنحاء المنطقة وأن أجهزة إدارة الأزمة والإغاثة جاهزة لتقديم أي خدمات لازمة.



وقد ضرب يوم 1 يوينو زلزال بقوة 4.2 على مقياس ريختر محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.