مؤشر نيكى ينخفض 0.17% فى بداية التعامل بطوكيو

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الإثنين.



وتراجع نيكي 0.17 % ليصل إلى 21223.56 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 % ليسجل 1543.57 نقطة.



وهبط المؤشر نيكي واحدا بالمئة ليغلق عند 21258.64 نقطة. وزاد المؤشر القياسي 0.7 % في الأسبوع وسجل ثالث مكسب أسبوعي بفضل آمال بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة الشهر القادم.



وقد تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن أسقطت إيران طائرة مسيرة عسكرية أمريكية في منطقة الخليج.



وتسببت القفزة الناجمة عن ذلك في أسعار النفط بتحفيز المستثمرين على شراء أسهم شركات التعدين والنفط. وقفزت أسهم إنبكس كورب وجابان بتروليوم إكسبلوريشن 4.4 % و3.7 % على الترتيب، بينما صعد سهم إدميتسو كوسان 2.4 %.



وتراجع القطاع المالي بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بفعل احتمال خفض أسعار الفائدة الشهر القادم.



ونزل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.7 % وتراجع سهم إم.إس آند إيه.دي للتأمين 1.2 %.



وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 % إلى 1545.90 نقطة.



وفاق عدد الأسهم الهابطة تلك الصاعدة بواقع 1458 إلى 619.