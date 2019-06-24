صعود مؤشرات الأسهم اليابانية فى الجلسة الصباحية

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الإثنين.



وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 19.91 نقطة، أو 0.09%، ليصل إلى 55. 21278 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية عند الساعة 11.30 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).



وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34 نقطة، أو 0.34%، ليصل إلى 1546.24 نقطة.



وأغلق أمس الأحد مؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية منخفضا، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مؤشرات من محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين بينما لقت أسهم شركات النفط والتعدين طلبا في ظل تنامي المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.



ويتحول تركيز المستثمرين حاليا إلى اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان الأسبوع القادم، مع آمال بأن يضعا المفاوضات مجددا على مسار خفض تصعيد الحرب التجارية.