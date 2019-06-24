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الإثنين 24/يونيو/2019 - 07:12 ص

التحالف بقيادة السعودية: الحوثيون هاجموا مطار أبها ومقتل شخص وإصابة 21

التحالف بقيادة السعودية:
وكالات
dostor.org/2684279

قال التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن إن حركة الحوثي شنت هجوما على مطار أبها المدني بجنوب المملكة اليوم الإثنين مما أدى لمقتل شخص وإصابة 21 آخرين.

كانت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون قد ذكرت في وقت سابق أن الحركة المتحالفة مع إيران استهدفت مطاري أبها وجازان بجنوب السعودية بطائرات مسيرة.

وقال التحالف في بيان "وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي... الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية وإصابة 21 مدنيا".

ولم يؤكد التحالف الهجوم على مطار جازان.

وقالت قناة العربية إن هجوما يشتبه بأنه بطائرة مسيرة أصاب موقف سيارات بمطار أبها الواقع على بعد 200 كيلومتر شمالي الحدود مع اليمن ويخدم الخطوط المحلية والإقليمية.

وقال التلفزيون السعودي الرسمي إن الرحلات استؤنفت بالمطار وإن العمل يسير به كالمعتاد.

وكان صاروخ أطلقه الحوثيون قد أصاب مطار أبها في وقت سابق من الشهر الحالي مما أسفر عن إصابة 26 شخصا.

واستهدف التحالف العسكري الذي تقوده السعودية مواقع عسكرية للحوثيين في محيط العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية.

وعبرت السعودية والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك نشرته السفارة السعودية في واشنطن يوم الأحد عن القلق تجاه تصاعد هجمات الحوثيين لكن البيان لم يشر إلى أحدث هجمات بطائرات مسيرة.

كما عبرت الدول الأربع عن القلق تجاه "المخاطر التي تمثلها الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار" على السلام والأمن في اليمن والمنطقة بوجه عام، في إشارة للهجمات على ناقلات نفط في مياه الخليج.

ونفت إيران ضلوعها في الهجمات على الناقلات والتي لم يعلن أحد مسؤوليته عنها.

وهدد تصاعد العنف اتفاقا ترعاه الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات من الحديدة والتي أصبحت محور الحرب العام الماضي عندما حاول التحالف السيطرة على الميناء الذي يمثل خط الإمدادات الرئيسي للحوثيين وشريان الحياة لملايين اليمنيين.

ودعا بيان الدول الأربع كل الأطراف اليمنية للتعامل مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث للإسراع بتنفيذ الاتفاق.

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