ارتفاع عدد الوفيات جراء انهيار مبنى فى كمبوديا إلى 24 شخصًا

أعلنت الحكومة في كمبوديا، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات بعد يومين من انهيار مبنى تحت الانشاء في مدينة سيهانوكفيل في كمبوديا إلى 24 شخصًا.



وتمكن عمال الإنقاذ من إخراج 24 مصابا آخرين من تحت الانقاض منذ انهيار المبنى المكون من سبعة طوابق في إقليم برياه سيهانوك جنوب غربي البلاد في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي مع مخاوف بوجود المزيد من الأشخاص تحت الأنقاض.



تم إزالة حوالى 75 بالمئة من الانقاض، وفقا لبيان صادر عن حكومة المقاطعة اليوم الإثنين.



وقالت السلطات في إقليم برياه سيهانوك جنوب غربي البلاد إن القتلى تتراوح أعمارهم ما بين 16 و48 عامُا.